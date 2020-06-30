Написать программу фильтров

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки1149 просмотров

Написать программу в MatLab (или в любом другом пакете)

Нужно применить два фильтра (Калмана и МНК) к сигналу с заданными параметрами (из первого файла) и сравнить результаты. Описания фильтров - в файлах. Есть образец кода фильтра Калмана для матлаба

5 лет назад
guest_15935414922337
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Викто
 
71 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад