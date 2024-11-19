Написать программу, предназначенного для незрячих людей.

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Закрыт1 заявка327 просмотров

Здравствуйте!

Нужно написать программу, предназначенного для незрячих людей. 

Образец похожей программы Soyle прилагается.

https://www.dropbox.com/scl/fi/qvh4arbd1dhpnnxs059gz/SoileAppInstaller_121.msi?rlkey=c5her2ohsmh6j31dyke3wlado&st=ovdk84kr&dl=0

 

 

Наше краткое ТЗ:

 

1.Чтобы она озвучивала все действия работающего на ноутбуке незрячего человека

2. Языки: Английский, казахский, русский

3. Чтобы программа работала через лицензионный ключ, т.е. для каждого инвалида свой ключ

Как лучше и безопаснее? (через флэшку или интернет ключ)

 

Один из вариантов как может быть реализовано:  программа + api Ghat GPT

ChatGPTРазработка программ
5 месяцев назад
kzs7
41 год
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Был
5 месяцев назад

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Иван
 
32 года
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Был
3 месяца назад
4 месяца назад