Здравствуйте!

Нужно написать программу, предназначенного для незрячих людей.

Образец похожей программы Soyle прилагается.

https://www.dropbox.com/scl/fi/qvh4arbd1dhpnnxs059gz/SoileAppInstaller_121.msi?rlkey=c5her2ohsmh6j31dyke3wlado&st=ovdk84kr&dl=0

Наше краткое ТЗ:

1.Чтобы она озвучивала все действия работающего на ноутбуке незрячего человека

2. Языки: Английский, казахский, русский

3. Чтобы программа работала через лицензионный ключ, т.е. для каждого инвалида свой ключ

Как лучше и безопаснее? (через флэшку или интернет ключ)

Один из вариантов как может быть реализовано: программа + api Ghat GPT