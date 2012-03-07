Написать программу, язык дельфи или С++

встала потребность в следующем: приложение не нагружающее пользователя лишними окнами визуально: окно с индикацией завершения загрузки и кнопки пауза стоп ну и старт умения: при запуске автоматически подключаться и загружать только новые ...
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нужна программа для управления приложением, которая будет следить за его работой.
Подробности 486 три 73 486
Цена договорная
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