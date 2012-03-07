Написать программу, язык дельфи или С++

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок296 просмотров
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нужна программа для управления приложением, которая будет следить за его работой.

Подробности 486 три 73 486

Цена договорная

12 лет назад
sanja12033
Вася 
28 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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