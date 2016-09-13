Написать простенький макрос VBA для эксель

$7
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Имеем файл эксель с товарами и ценами, в котором помимо прочих товаров есть кабельная продукция, с ценой за 1 километр. Необходимо макросом обработать цену на позиции кабеля следующим образом: весь кабель типа UTP\FTP (LAN, витая пара) необходимо привести к цене за бухту (длина бухты есть в описании кабеля 200, 305 или 500 метров), остальной кабель - к цене за 1 метр. Переоценка не должна затрагивать такие позиции, как: кабель принтерный, кабель USB, кабельный разъем итп. Итоговый результат заносим в столбец H для розничной, и в столбец I для оптовой цены.

Итоговый макрос будет запускаться через стороннюю программу, подробнееhttp://forum.elbuz.com/viewtopic.php?f=16&t=627, но проверять его на работоспособность в экселе нужно.

Файл , для которого требуется макрос в приложении.

7 лет назад
tehnostil
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AsValeO
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$7
2 дня
Валентин отлично справился с поставленным заданием. Работа выполнена быстро, грамотно - сразу чувствуется профессиональный подход. Буду обращаться и далее к Валентину за помощью, очень рекомендую этого исполнителя!
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