Написать простенький макрос VBA для эксель

Ищу программиста или команду программистов для разработки на Java / Javascript. Речь идет о создании Oнлайн кассовой программы. [list=1][*]Архитектура микросервисы[*]язык программирования Java/ Javascript.[*]Мультиклиентность ( Мульти-aрендность ). [/list] Определения:[list][*]Клиент- Фирма[*]Пользователь - работник фирмы.[*]Заказчик - покупатель услуг у фирмы.[*]Распространитель - пользователь ...
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Имеем файл эксель с товарами и ценами, в котором помимо прочих товаров есть кабельная продукция, с ценой за 1 километр. Необходимо макросом обработать цену на позиции кабеля следующим образом: весь кабель типа UTP\FTP (LAN, витая пара) необходимо привести к цене за бухту (длина бухты есть в описании кабеля 200, 305 или 500 метров), остальной кабель - к цене за 1 метр. Переоценка не должна затрагивать такие позиции, как: кабель принтерный, кабель USB, кабельный разъем итп. Итоговый результат заносим в столбец H для розничной, и в столбец I для оптовой цены.
Итоговый макрос будет запускаться через стороннюю программу, подробнееhttp://forum.elbuz.com/viewtopic.php?f=16&t=627, но проверять его на работоспособность в экселе нужно.
Файл , для которого требуется макрос в приложении.
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