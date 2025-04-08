Необходима разработка интерактивной звездной карты на основе готовой библиотеки. Карта должна позволять пользователям создавать уникальные созвездия и хранить их. Требуется механика с зумом и поддержкой как 2D, так и 3D форматов. Ожидаются конкретные предложения по библиотекам и их использованию. Разработка с нуля не подходит.
Написать простую программу учета выдачи СИЗ
Нужно написать самую простую программу учета выдачи СИЗ.
СИЗ - средства индивидуальной защиты. У нас пожарная часть 50 человек личный состав. Выдаем по приказу СИЗ - сапоги, топоры, костюмы и т.д. Каждому порядка 15 наименований.
Нам нужна мини программа куда мы можем добавить всех сотрудников ФИО, должность, добавить СИЗ наименования которые мы им выдали и когда (дата) и чтобы у нас была перед глазами полная картина списком все сотрудники и показывала программа что кому пора снова выдавать, так как срок носки вышел.
Мы добавляем например - сапоги. Дата выдачи 15.04.2025, срок носки 3 года. И чтобы программа нам выделяла зеленым цветом тех у кого все в порядке. Красным у кого есть просрочки выдачи, желтым - подходит срок замены.
Подробное ТЗ будет написано с картинками как мы видим программу. Главное описал суть.
Ну и в программе должен быть раздел склад. Чтобы мы видели что у нас есть на складе.
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