Нужно написать самую простую программу учета выдачи СИЗ.

СИЗ - средства индивидуальной защиты. У нас пожарная часть 50 человек личный состав. Выдаем по приказу СИЗ - сапоги, топоры, костюмы и т.д. Каждому порядка 15 наименований.

Нам нужна мини программа куда мы можем добавить всех сотрудников ФИО, должность, добавить СИЗ наименования которые мы им выдали и когда (дата) и чтобы у нас была перед глазами полная картина списком все сотрудники и показывала программа что кому пора снова выдавать, так как срок носки вышел.

Мы добавляем например - сапоги. Дата выдачи 15.04.2025, срок носки 3 года. И чтобы программа нам выделяла зеленым цветом тех у кого все в порядке. Красным у кого есть просрочки выдачи, желтым - подходит срок замены.

Подробное ТЗ будет написано с картинками как мы видим программу. Главное описал суть.

Ну и в программе должен быть раздел склад. Чтобы мы видели что у нас есть на складе.