Требуется разработать приватный unlocker для игры WOW, который разблокирует API функции и впоследствии создать бота для сбора руды и травы. Важно, чтобы бот обходил защиту Warden и не вызывал блокировку аккаунта. Ищется программист на долгосрочное сотрудничество.
Настройка кликера
Нужно настроить кликер
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400Прикладное ПО1 заявкаЗакрытнет даты
Требуется разработать скрипт для системы Galileosky, который обеспечит подключение датчиков давления шин через порт RS-232. Необходим опыт в системном программировании.Закрыт4 месяца назад
Требуется разработка бота для выполнения конкретной цели и обработки данных. Необходимы навыки программирования и понимание задач, которые будут решаться ботом. Подробности будут предоставлены в личном сообщении.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка скриптов и ботов для игры Perfect World на сервере версии 1.4.6. Необходимо автоматизировать выполнение квестов, чтобы персонаж самостоятельно телепортировался к НПС и сдавал задания. Ожидается возможность запуска одновременно в 7-10 окон в свернутом режиме с использованием программы Uopilot.Закрыт4 месяца назад
- $1300
Требуется разработать информационную панель для трансляции контента и показателей игрового процесса во время настольных ролевых игр. Платформа - Windows. Срок выполнения работы - договорный, будет обсужден с исполнителем.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Требуется разработать шаблонную форму для анкеты клиентов матчмейкинг агенства. Форма должна синхронизироваться с ранее заполненными анкетами и подсвечивать добавленные вопросы. Необходима простая табличная структура, в которую будут вноситься изменения. Усложненные решения не требуются, главное — удобство работы.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется разработка прикладного ПО с использованием OpenGL. Подробности задания указаны в приложенной фотографии. Ожидается качественная реализация функционала.Закрыт4 месяца назад
- $50
Требуется разработать смарт-контракт в сети TON с функционалом создания токенов, их покупки, продажи и возможности блокировки. Также необходима интеграция на сайт с подключением кошелька пользователя и проверкой наличия токенов. Ожидается помощь в реализации всех аспектов функционала и консультации по вопросам внедрения.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $1000
Требуется разработка консольного приложения на C++. Необходимо хорошее знание библиотек криптографии, алгоритмов AES и ChaCha20. Желательно понимание механизмов обфускации API. Заявки принимаются только от исполнителей с положительными отзывами и историей на портале.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт19 дней назад
- $3000
Ищется разработчик для написания кода создания Flash USDT на сетях TRC20 и BNB. Срок выполнения задачи не более 3 дней. Токен должен быть интегрирован с реальным Tether. Ожидается высокое качество кода и соблюдение сроков.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 месяца назад