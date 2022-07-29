Настройка телеграмм бота, исправление багов в коде на Python

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок535 просмотров

Основная проблема бот не реагирует на платежи от клиента которые проходят через сервис переводов На сервисе платеж платёж True

Python
3 года назад
guest_16590922017707
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Павел
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Валерий
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-3)
3 года назад
Андрей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Юрий
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Данило
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Упаковать .py в .exe

    Необходимо упаковать проект на Python в исполняемый файл .exe. Ожидается использование инструментов, таких как pyinstaller или аналогичных. Задача включает в себя создание стабильного .exe, который будет корректно работать на Windows.

    Python
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграм-бот для отправки писем на электронную почту

    Создайте телеграм-бота для отправки писем на электронную почту. Бот должен принимать адрес для отправки и индивидуальную ссылку-приглашение. Реализуйте возможность настройки шаблонов, включая имя отправителя и хтмл-содержимое письма с кнопкой для перехода по ссылке. Обеспечьте отправку писем от любых адресов и имен. Учитывайте требование о минимизации попадания в спам.

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать программу клиент для прокси-сервиса (socks)

    Необходимо создать программу-клиент для взаимодействия с веб-интерфейсом SOCKS-сервиса. Клиент должен считывать доступные SOCKS-серверы и предоставлять пользователю выбор. После выбора сервера клиент работает как локальный SOCKS-сервер, проксируя трафик. Также требуется сделать совместимость с другим SOCKS-сервисом для смены IP через выбор страны.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Автокликер с возможностью переключения окон для MacOS

    Создание автокликера для MacOS, который будет переключать вкладки в браузере и окна рабочих программ с заданной периодичностью. Скрипт должен имитировать активность клавиатуры и мыши, чтобы создать видимость работы сотрудника.

    macOS
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Поставить программу на сервер | C#

    Требуется выполнить установку программы на сервер, написанной на языке C#. Ищем специалиста с опытом работы в установке и настройке серверных приложений. Обеспечьте корректную работу ПО на сервере.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграм-бот для отправки СМС

    Необходимо разработать телеграм-бота, который будет отправлять СМС на указанные номера. Бот должен использовать шаблоны для имени отправителя и текста сообщения, а также сообщать статус отправки. Поддержка отправки на номера любой страны и возможность выбора оптимального сервиса для отправки.

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно допилить программу на JAVA и знать работу с API ключами

    Требуется доработать программу на JAVA, добавив функции для автоматического открытия видео из указанной папки при запуске. Также необходимо знание работы с API ключами. Подробности можно обсудить в личной переписке.

    Java
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание программы на по, которая будет делать автоматически скриншот

    Разработайте программу, которая будет автоматически делать скриншот при распознавании определённого символа. Скриншоты должны сохраняться в формате JPG в отдельной папке. Символ постоянный, цена обсуждаемая.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Программа (автокликер)

    Создайте программу для ПК, которая будет автоматизировать процесс регистрации в приложении Huawei Health. Программа должна выбирать страну по коду, вводить мобильный номер, нажимать кнопку для отправки кода подтверждения и проходить капчу. После пяти циклов с одним номером программа должна переходить к следующему номеру из текстового файла. Убедитесь, что номера подтягиваются из обычного текстового документа.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад