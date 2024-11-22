настройка Whatsapp business API

Требуется разработка прикладного ПО на Python для автоматического сбора данных с каналов на Youtube, Twitch и Kick. ПО должно поддерживать многопоточность, работать по расписанию, сохранять информацию в текстовые файлы и использовать прокси IPv6. Проект разворачивается на VDS/VPS сервере заказчика. Подробное ТЗ предоставляется после первичной оценки.