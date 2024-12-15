нужно настроить автокликер, (закинуть удочку, когда полоска зеленая нужно вытащить, нападает моб, убить его(просто несколько кликов на удар и нажатие на кнопку вернутся) и продолжить ловлю, и САМОЕ главное должна быть вменяемая задержка которая имитировала бы человека (что бы никто не сапалил использование софта)