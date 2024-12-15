Настроить автокликер

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки241 просмотр

нужно настроить автокликер, (закинуть удочку, когда полоска зеленая нужно вытащить, нападает моб, убить его(просто несколько кликов на удар и нажатие на кнопку вернутся) и продолжить ловлю, и САМОЕ главное должна быть вменяемая задержка которая имитировала бы человека (что бы никто не сапалил использование софта)

Написание скриптов
5 месяцев назад
guest_1734022368437
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Лілія
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Галина
 
42 года
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Дмитрий
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Марк
 
32 года
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад