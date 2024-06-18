Настроить CRM в гугл таблицах

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Открыт2 заявки8 просмотров

Нужно настроить работу CRM в гугл таблицах. Основа, если не сказать большая часть работы уже проделана. Возникли проблемы со структурой и реализацией некоторых задач посредством формул. Сразу скажу что работа не простая, большое количество формул и операций, которые CRM должна выполнять. Например, извлечение данных из нескольких листов, построение таблиц на основе этих данных и тд. Стоимость работы обсудим подробнее в личке.

Создание таблиц
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