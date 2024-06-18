Нужно настроить работу CRM в гугл таблицах. Основа, если не сказать большая часть работы уже проделана. Возникли проблемы со структурой и реализацией некоторых задач посредством формул. Сразу скажу что работа не простая, большое количество формул и операций, которые CRM должна выполнять. Например, извлечение данных из нескольких листов, построение таблиц на основе этих данных и тд. Стоимость работы обсудим подробнее в личке.