Настроить и создать шаблон под загрузку прайса. Плагин стоит

Техническое задание: 1. Вводится диапазон для генерации телефонов, например: [i]от [/i][i]+79007900000 до +79007999999[/i] 2. Вводится название файла, например: [i]"Воронежская обл."[/i] 3. Кнопка "Пуск": генерируются телефоны в указанном диапазоне и сохраняются в файле: "Воронежская обл..txt", например: [i]+79007900000 [/i][i]+79007900001 +79007900002[/i] 4. Кнопка "Удалить повторы": ...
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