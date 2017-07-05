Настроить программу Учет клиентов под Агентство

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки168 просмотров
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Добрый день, нам Необходимо настроить конфигурацию программы Учет клиентов (простой софт) под « рекламное агентство» под нашу компанию на три рабочих места

Менеджер по прессе (таблицу прилагаю) доступ на прессу

Менеджер по наружной рекламе (доступ на все направления заказов)

Директор (с полным доступом )

Базы с данными   пришлю по запросу

6 лет назад
Lenna741
Яя Яя 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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