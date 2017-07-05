Настроить программу Учет клиентов под Агентство

Добрый день, нам Необходимо настроить конфигурацию программы Учет клиентов (простой софт) под « рекламное агентство» под нашу компанию на три рабочих места

Менеджер по прессе (таблицу прилагаю) доступ на прессу

Менеджер по наружной рекламе (доступ на все направления заказов)

Директор (с полным доступом )

Базы с данными пришлю по запросу