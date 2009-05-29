Уже есть плагин, реализованный на Билдере джля интеграции (см тщз ниже). Поиск улицы проходит. Но необходима мелкая доработка - чтобы мы видели какую улицу дом пытаемся найти - это записать в поле поиска ...
Небольшая програмка тестирования
Нужно написать небольшую програмку для детского тестирования. Четкого ТЗ нет, в приложении есть файл, в котором описаны все этапы теста. Для некоторых моментов (например выбор континента на карте) определять думаю необходимо по цветам, при необходимости могу сделать четкие изображения, которые не будут выводиться, а будут являтся масками, чтобы четко по координатам можно было определить цвет и привязать к чему относится...
сроки сжатые довольно, но тут по идее ничего сложного нету.
Картинки в нормальном качестве и звуки предоставлю. Если понадобятся ещё какие-либо материалы - тоже предоставим.
Язык реализации не имеет значения, но думаю тут наиболее подойдут или флеш ролик или дельфи/си болдер.
Теоретически вообще в виде презентации ppt можно, но там не знаю можно ли проверки делать и т.д. и привязки к маскам...
жду от вас сроки и цены (сразу пишите предполагаемый язык реализации)
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