Небольшая програмка тестирования

Нужно написать небольшую програмку для детского тестирования. Четкого ТЗ нет, в приложении есть файл, в котором описаны все этапы теста. Для некоторых моментов (например выбор континента на карте) определять думаю необходимо по цветам, при необходимости могу сделать четкие изображения, которые не будут выводиться, а будут являтся масками, чтобы четко по координатам можно было определить цвет и привязать к чему относится...

сроки сжатые довольно, но тут по идее ничего сложного нету.

Картинки в нормальном качестве и звуки предоставлю. Если понадобятся ещё какие-либо материалы - тоже предоставим.

Язык реализации не имеет значения, но думаю тут наиболее подойдут или флеш ролик или дельфи/си болдер.

Теоретически вообще в виде презентации ppt можно, но там не знаю можно ли проверки делать и т.д. и привязки к маскам...

жду от вас сроки и цены (сразу пишите предполагаемый язык реализации)