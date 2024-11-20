Необходим скрипт для пересылки сообщений из Discord в Telegram

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Закрыт3 заявки152 просмотра

Необходимо два скрипта для пересылки сообщений из Discord в Telegram, из Telegram в Telegram (желательно на Python)

Техническое задание:

  • Программа должна под видом пользователя пересылать сообщения из выбранной комнаты на сервере в Discord в бота Telegram, также из выбранного чата Telegram в ветку Telegram.

  • Должна быть возможность выбирать несколько комнат в Discord и исключать их.

  • Сообщения должны приходить с медиа файлами, если они присутствуют.

  • Сообщения должны приходить ответом, если в Discord/Telegram одно сообщение пишут в ответ на другое.

  • Задержка на текстовые сообщения должна быть не более 0.2-0.3 секунд, на сообщения с медиа, как получится, желательно самая минимальная.

  • Telegram бот должен иметь функцию "платной подписки" в криптовалюте, ее оплату и функцию отключения в случае не продления.

Пишите сразу вашу цену и срок исполнения

PythonНаписание скриптовСоздание ботов
5 месяцев назад
guest_1732102486666
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