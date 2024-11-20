Требуется разработать бота для отслеживания пулов на рэйдиум и других дексах Solana. Бот должен отправлять уведомления в Telegram о продаже или покупке. Знание API и опыт работы с блокчейном будут плюсом. Пожалуйста, укажите наличие основной работы и опыт в данной области.