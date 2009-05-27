Необходимо разработать сервер клиент с возможность создания записей и хранения (резервирования) информации в базах mysql ( или любой другой) на vds. С возможностью использования различного уровня доступа к этой информации.

Примерное тех задание в файле.

Готов к обсуждению ТЗ и замечаний по нему.