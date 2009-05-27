Описание и условия разработки смотреть в ТЗ
Необходимо разработать сервер клиент
Необходимо разработать сервер клиент с возможность создания записей и хранения (резервирования) информации в базах mysql ( или любой другой) на vds. С возможностью использования различного уровня доступа к этой информации.
Примерное тех задание в файле.
Готов к обсуждению ТЗ и замечаний по нему.
Заявки фрилансеров
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