Необходимо разработать смарт-контракт для создания Flash USDT в следующих сетях: TRX (Tron), ETH и BNB (Binance Smart Chain). Flash USDT . Так же должен сливаться с общим пулом USDT.

Должен жить с ликвидными USDT.

Цель состоит в создании временного механизма взаимодействия с токенами USDT, который будет отвечать следующим критериям.

Основные требования:

1. Сети для реализации:

• Tron (TRX).

• ETH.

• Binance Smart Chain (BNB).

Сливание с общим пулом USDT.

Отображение на кошельке минимум 2 месяца.

Отображение Flash USDT на кошельках web 3 и Dex .

А так же отображение в блокчейн .