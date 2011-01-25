Описание работы: требуется реализовать решение задачи построения сети энергоснабжения оптимальной топологии. Имеется ПРЕДЛОЖЕНИЕ как решать задачу, надо довести до ума математику и реализовать ГА, метод комбинирования эвристик. Обязательно: наличие опыта работы с генетическими алгоритмами ...
Нужен аналог garena.com
Нужен ПО с garena.com
http://intl.garena.com/im_download/?url=http://cdn.garenanow.com/im/installer/GarenaMessenger_Install.exe&lang=English_Version
Это будет месенджер + портал = это можно сделать ,
с перехватом пакетов
Это будет виртуальный сервер для игр
он должен черпать информацию с игры, её итоги т .д
срок на проект 2 месяца
оставляйте контакты и цены
заинтересовавшимся вышлю ТЗ и схемы
Заявки фрилансеров
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