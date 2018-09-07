Мне нужен готовый код на C#, который позволит мне работать со слоями в файле PSD. Всё что требуется – возможность редактировать текст в файле по следующей схеме: открываю файл PSD – прохожу по всем ...
Нужен бот для ставок в бк по определенным условиям
Необходим бот который будет автоматом отбирать события по указанным условиям и делать ставки. БК фонбет.
Все условия должны прописываться в нем же, возможность нескольких условий в 1 событии и возможность одновременного запуска по разным событиям. Готов ответить на все вопросы.
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