Нужен индикатор тех анализа SAR

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Доброго времени суток!

Заказ срочный. Нужен индикатор тех анализа SAR.

talib по непонятным причинам не дает те же данные что и Trading View по SAR индикатору. 

Нужно сделать SAR индикатор на Python.

Материалы:

https://vpluse.net/trendovye-indikatory/268-parabolic-sar-torgovlya-primenenie-modifikatsii

https://github.com/mrjbq7/ta-lib

https://www.fxteam.ru/forex-library/technical-analyse/parabolic-sar/

Данные по свечам:

https://api.bitfinex.com/v2/candles/trade:30m:tBTCUSD/hist

Вот так эта команда запускается в Trading View:

sar(startCalc, incrementCalc, maximumCalc)

6 лет назад
eternitykam
Роман 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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