Нужен скрипт удаления файлов

Нужен скрипт удаления данных с папки на сервере. Тоесть нужен скрипт на php для очистки папки кеша. (сервер линюкс). При обычном удалении очень сильно грузится сервер и тд..

Нужно чтобы скрипт лежал на сервере в корне сайта и запускался через открытие странички в браузере и нажатии кнопки. После этого браузер можно закрыть, а скрипт продолжает работать.

На этой страничке или в скрипте чтобы можно было прописать таймауты между запросами при удалении файлов в миллисек (чтобы выбрать потом экспериментально нагрузку сервера)

В скрипте прописываем путь папки где удаляем файлы.

На странице во время работы скрипта можно посмотреть счетчик количества удаленных файлов. После окончания работы скрипт выводит на странице общее количество удаленных файлов, общий размер удаленных файлов.