Нужен софт для работы с инстаграмм на C# или Delphi

Нужна функция отправки комментариев под заданным фото, с указанием id пользователей (10 id в одном комментарии) из файла. До 1000 комментариев под одним фото.

Загрузка аккаунтов, загрузка прокси. Автоматически программа должна брать пользователей для размещения комментария. Результатом проверки работоспособности программы будет : размещение от 700 до 1000 комментариев от одного аккаунта под заданным фото.

срок 2-3 недели