Нужен софт для работы с инстаграмм на C# или Delphi

$400
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки223 просмотра
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Нужна функция отправки комментариев под заданным фото, с указанием id пользователей (10 id в одном комментарии) из файла. До 1000 комментариев под одним фото.  

Загрузка аккаунтов, загрузка прокси. Автоматически программа должна брать пользователей для размещения комментария. Результатом проверки работоспособности программы будет : размещение от 700 до 1000 комментариев от одного аккаунта под заданным фото. 

срок 2-3 недели

Delphi
6 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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