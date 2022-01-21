Нужна база потенциальных клиентов по ТР ТС 009/2011

$20
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Нужна база потенциальных клиентов с сайта Росаккредитации https://fsa.gov.ru/. Нас интересуют декларации о соответствии ТР ТС 009/2011 Технический регламент Таможенного

союза "О безопасности парфюмерно-косметической

продукции".

Все контакты должны быть только Российскими Номера телефонов — только РФ и полные

Нужно 1500 строк. Стоимость строки 1 рубль. Сроки 2-3 дня.Во вложении техническое задание и файл эксель для внесения информации по контактам

2 года назад
guest_1642748496332
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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