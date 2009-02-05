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Игроки с сайта скачивают покерную программу и устанавливают себе на компьютер . В установленных файлах содержится графика покерных столв . Нужна программа в которой были бы представлены варианты выбора графического оформления столов.Для легкой замены их в покерном клиенте.Покер-сайт eurostarpoker.com
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