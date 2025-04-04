Требуется разработать прикладное программное обеспечение (веб или десктопное) для ввода данных пользователем о вывозе отходов. Программа должна обрабатывать запросы, проверяя полигоны, принимающие указанный код ФККО, и рассчитывать расстояние от объекта до полигона. Результаты должны выводиться в виде списка подходящих полигонов с расстоянием и временем в пути, с возможностью сортировки по параметрам.