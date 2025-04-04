Нужно добавить функционал в онлайн банка

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Реализовать доп функционал для онлайн банка на C# (окно WPF), JAVA с использованием БД.
Детали вышлю при обсуждение.

C#Java
25 дней назад
Дмитрий
 
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