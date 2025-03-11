Нужно доделать приложение на Objective-C

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  2. Прикладное ПО
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Нужно сделать доработку приложения для использования freeRDP.

При реализации столкнулись с необходимостью внедрения к себе в приложение freerdp и не знанием Objective-C, нужна помощь. Более детально по заданию опишу при обсуждение.

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