Необходимо разработать анализатор для выгрузки минутных свечей спот и фьючерсов на Binance для всех пар USDT. Алгоритм должен анализировать данные, находить точки входа и рассчитывать стопы и тейки. Важно обеспечить возможность изменения данных в софте, который должен работать на Windows, с открытым и чистым кодом.
Нужно доделать приложение на Objective-C
Нужно сделать доработку приложения для использования freeRDP.
При реализации столкнулись с необходимостью внедрения к себе в приложение freerdp и не знанием Objective-C, нужна помощь. Более детально по заданию опишу при обсуждение.
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