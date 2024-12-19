Нужно написать свой приватный unlocker, который разблокирует множество api функций в игре wow, и в будущем написать бота для wow, а конкретно по маршруту, чтобы он собирал руду и траву, ищу программиста на долгий срок

Так же бот не должен палится защитой warden в течение малого времени, то есть не так, чтобы при инжекте анлокера, аккаунт заблокировали сразу, то есть здесь надо обходить защиту грамотно