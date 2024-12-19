Нужно написать unlocker для wow и написанием бота

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка5 просмотров

Нужно написать свой приватный unlocker, который разблокирует множество api функций в игре wow, и в будущем написать бота для wow, а конкретно по маршруту, чтобы он собирал руду и траву, ищу программиста на долгий срок

Так же бот не должен палится защитой warden в течение малого времени, то есть не так, чтобы при инжекте анлокера, аккаунт заблокировали сразу, то есть здесь надо обходить защиту грамотно

Создание ботов
4 месяца назад
guest_1734598640386
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
4 месяца назад

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