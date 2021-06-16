Здравсвуйте, если кратко, то скриншоты интерфейса не хватило, поэтому нужно как-то изобрести скриншоты программы, которая якобы была. необходимо написать код на языке программирования Java для программной части аппаратно-программного комплекса с миографом, в ...
Нужно сделать две лабораторные работы на Си.
1) Из текстового файла удалить все слова заданной длины. Слова, оставшиеся напечатать в алфавитном последовательности.
В один файл "F.txt" вводиться текст с пробелами знаками препинания.
В файл "Number.txt" вводиться размер слов которые нужно удалить из текста.
Значить программа должна удалять слова заданной длинны и оставшиеся
отсортировать в алфавитном порядке и вывести в фай "Result.txt".
2) Напечатать информацию о книгах указанного автора в хронологическом порядке лет издания.
В первый файл "F.txt" вводиться имя автора.
В файл "B.txt" вводиться названия книг и дата их издательства.
Программа должна получить данные и отсортировать в хронологическом порядке.
И вывести результат в файл "Result.txt".
Заявки фрилансеров
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