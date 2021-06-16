Нужно сделать две лабораторные работы на Си.

1) Из текстового файла удалить все слова заданной длины. Слова, оставшиеся напечатать в алфавитном последовательности.

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﻿В один файл "F.txt" вводиться текст с пробелами знаками препинания.

﻿В файл "Number.txt" вводиться размер слов которые нужно удалить из текста.

﻿Значить программа должна удалять слова заданной длинны и оставшиеся

﻿отсортировать в алфавитном порядке и вывести в фай "Result.txt".

2) Напечатать информацию о книгах указанного автора в хронологическом порядке лет издания.

﻿В первый файл "F.txt" вводиться имя автора.

﻿В файл "B.txt" вводиться названия книг и дата их издательства.

﻿Программа должна получить данные и отсортировать в хронологическом порядке.

﻿И вывести результат в файл "Result.txt".