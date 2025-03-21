Требуется разработать систему автоматизации для мониторинга и обработки результатов 10 параллельных тестов стратегий в MetaTrader 4. Задача включает мониторинг завершения тестов, проверку валидности, сбор данных с графиков и запись их в CSV. Необходим опыт работы с Python, библиотеками pyautogui и pandas, а также знание интерфейса MT4.
Нужно сделать разработку программы
Нужно сделать разработку.
Задача по созданию программатора еепром 24 Схх 93 Схх и флеш 25Схх. Требуется создать на базе esp8266 или esp32 с возможностью работы через внутренний сервер на самой esp. Важный функционал, это выбор микросхемы для работы ,чтение, запись, и можно ещё и проверка.
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