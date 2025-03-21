Нужно сделать разработку.

Задача по созданию программатора еепром 24 Схх 93 Схх и флеш 25Схх. Требуется создать на базе esp8266 или esp32 с возможностью работы через внутренний сервер на самой esp. Важный функционал, это выбор микросхемы для работы ,чтение, запись, и можно ещё и проверка.