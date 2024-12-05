Необходимо будет настроить сервер поднять там VPN и связать это с ТГ ботом.

Пример бота, который хотел бы увидеть по итогу - https://t.me/VlesVPNbot (можно сделать точно также, только с моим названием и некими правками интерфейса.)

Нужен опытный исполнитель с опытом создания ТГ ботов

Ищем человека на длительное сотрудничество. Важно, чтобы программист разбирался в VPN, протоколах, и методах шифрования трафика. Большая часть ТЗ будет обсуждаться с выбранным исполнителем.