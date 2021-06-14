Обновить зависимости в Node.js-приложении, узле блокчейна

АДАМАНТ — блокчейн на основе криптовалюты Lisk, с консенсусом dPoS. Это Node.js-приложение, которое запущено на множестве компьютеров, каждый из которых проверяет правильность транзакций.

Сейчас блокчейн работает, но зависимости в package.json устарели. Задача — обновить зависимости, чтобы все продолжало работать. На первый взгляд задача простая, однако в случае блокчейна ответственность выше — ошибка может привести к нарушению консенсуса и отказе сети.

С чем работать: https://github.com/Adamant-im/adamant

Для выполнения задачи от вас спросим:

Интерес к криптовалютам и нашему проекту

Знания Node.js и библиотек

Понимание криптографии

Способность разобраться в чужом коде

Способность писать код, который будет понятен другим

Перед откликом на задачу: