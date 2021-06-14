Обновить зависимости в Node.js-приложении, узле блокчейна

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Закрыт2 заявки1894 просмотра

АДАМАНТ — блокчейн на основе криптовалюты Lisk, с консенсусом dPoS. Это Node.js-приложение, которое запущено на множестве компьютеров, каждый из которых проверяет правильность транзакций.

Сейчас блокчейн работает, но зависимости в package.json устарели. Задача — обновить зависимости, чтобы все продолжало работать. На первый взгляд задача простая, однако в случае блокчейна ответственность выше — ошибка может привести к нарушению консенсуса и отказе сети.

С чем работать: https://github.com/Adamant-im/adamant

Для выполнения задачи от вас спросим:

  • Интерес к криптовалютам и нашему проекту
  • Знания Node.js и библиотек
  • Понимание криптографии
  • Способность разобраться в чужом коде
  • Способность писать код, который будет понятен другим
Перед откликом на задачу:

  • Посмотрите код в Гите
  • Оцените сколько времени нужно на работу
Node.js
4 года назад
sergeylb
Сергей 
44 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Абдулрахман
 
31 год
4 года в сервисе
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Андрей
 
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