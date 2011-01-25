Оболочка для диска-каталога

Необходимо сделать оболочку для оффлайн html-каталога, который будет записываться на диск.

Выглядеть это будет вот так: http://blaze.ru/tcmdisc/ (пока работает только раздел Fluke и немного Aeroflex).

По сути, весь каталог - это набор перелинкованных html-страниц и pdf-файлов.

Нужно написать программу, которая при запуске автораном будет открывать окно с браузером внутри (без каких-либо элементов самого браузера) и открывать в нем главную страницу каталога. Важно также, чтобы корректно обрабатывались ссылки на pdf. В идеале - чтобы они открывались в Adobe Reader, но, если с этим проблемы, то можно и в браузере (только в обычном, конечно, а не у нас в окне).