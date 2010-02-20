Есть довольно острая необходимость в плаге к квипу. Писал на сапорт в квип, но они там что-то не чешутся особо, а плага нужна. Все, что хочется видеть - в атаче (скин ...
Объявления в бегущую строку
Необходимо создать приложение для создания, редактирования и сохранения файлов в формате *.txt.
Мы являемся вещателями двух телевизионных каналов в небольшом городке. На обоих телеканалах в определённое время выводится рекламная информация в виде «бегущей строки». Оператор «бегущей строки» предварительно набирает текст «бегущей строки» в текстовом редакторе. Трудности её работы заключаются в необходимости выполнять рутинную работу, так как необходимо запоминать (отмечать) когда должна выходить в эфир «бегушка» (по дням, через день или в определенные дни), на каком телеканале (канал-1, канал-2 или на обоих), в какой рубрике, какие объявления необходимо удалить, отредактировать и т.п. Получается, что из-за одного объявления в «бегущую строку» приходится создавать множество текстовых документов, на каждый день и постоянно копировать и перемещать тексты бегущих строк. А количество объявлений достигает нескольких десятков. Необходимо создать программное обеспечение, автоматизирующее и облегчающее работу менеджера «бегущей строки».
Создать приложение в котором необходимо:
1. Выбрать ТВ канал (пока ТВ-канала два, но с прицелом на будущее).
2. Выбрать рубрику к которой относиться объявление (пока фиксированное количество но с возможностью редактирования/добавления).
3. Набрать текст объявления.
4. «Ввести даты» - дни размещения (должна быть возможность как размещения «с… по…» так и выборочно по дням)
Должно быть реализовано:
1. «Посмотреть тексты «бегушек» на заданный день».
2. «Посмотреть тексты «бегушек» на месяц».
3. Распечатать на «день» на «месяц».
4. Сформировать файл в формате дата(дд/мм/гг).txt и\или дата(дд/мм/гг).doc в котором все «бегушки» на заданный день. «Бегушки» в этом файле каждая с новой строки и отсортированы по рубрикам.
5. Сформировать файл в формате месяц(дд/мм/гг).txt и\или дата(дд/мм/гг).doc в котором все «бегушки» на заданный месц. «Бегушки» в этом файле каждая с новой строки и отсортированы по рубрикам, дни разделяются датой.
Ваша цена и сроки.
В приложении подробное техническое задание.
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