Объявления в бегущую строку

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт23 заявки436 просмотров

Необходимо создать приложение для создания, редактирования и сохранения файлов в формате *.txt.

Мы являемся вещателями двух телевизионных каналов в небольшом городке. На обоих телеканалах в определённое время выводится рекламная информация в виде «бегущей строки». Оператор «бегущей строки» предварительно набирает текст «бегущей строки» в текстовом редакторе. Трудности её работы заключаются в необходимости выполнять рутинную работу, так как необходимо запоминать (отмечать) когда должна выходить в эфир «бегушка» (по дням, через день или в определенные дни), на каком телеканале (канал-1, канал-2 или на обоих), в какой рубрике, какие объявления необходимо удалить, отредактировать и т.п. Получается, что из-за одного объявления в «бегущую строку» приходится создавать множество текстовых документов, на каждый день и постоянно копировать и перемещать тексты бегущих строк. А количество объявлений достигает нескольких десятков. Необходимо создать программное обеспечение, автоматизирующее и облегчающее работу менеджера «бегущей строки».

Создать приложение в котором необходимо:

1. Выбрать ТВ канал (пока ТВ-канала два, но с прицелом на будущее).

2. Выбрать рубрику к которой относиться объявление (пока фиксированное количество но с возможностью редактирования/добавления).

3. Набрать текст объявления.

4. «Ввести даты» - дни размещения (должна быть возможность как размещения «с… по…» так и выборочно по дням)

Должно быть реализовано:

1. «Посмотреть тексты «бегушек» на заданный день».

2. «Посмотреть тексты «бегушек» на месяц».

3. Распечатать на «день» на «месяц».

4. Сформировать файл в формате дата(дд/мм/гг).txt и\или дата(дд/мм/гг).doc в котором все «бегушки» на заданный день. «Бегушки» в этом файле каждая с новой строки и отсортированы по рубрикам.

5. Сформировать файл в формате месяц(дд/мм/гг).txt и\или дата(дд/мм/гг).doc в котором все «бегушки» на заданный месц. «Бегушки» в этом файле каждая с новой строки и отсортированы по рубрикам, дни разделяются датой.

Ваша цена и сроки.

В приложении подробное техническое задание.

15 лет назад
quqer
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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