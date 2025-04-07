Очень срочно!! Создать мини систему бронирования с базой данных

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт8 заявок287 просмотров

Я прохожу производственную практику в караоке-пространстве, нужно сделать простенькую систему бронирования Visual Studio на C#, с авторизацией, с возможностью удаления и создания записей, для БД использовать MySQL. Много записей не нужно делать, примерно по 5-6 в каждой таблице. Пример прикрепила, все очень просто, (сверху филиалы, снизу названия залов). Не один в один как на фото, просто что то подобное, можно чуть чуть покруче. Нужно выполнить очень срочно! 3-5 часов

C#MySQLVisual StudioСоздание баз данных
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