Я прохожу производственную практику в караоке-пространстве, нужно сделать простенькую систему бронирования Visual Studio на C#, с авторизацией, с возможностью удаления и создания записей, для БД использовать MySQL. Много записей не нужно делать, примерно по 5-6 в каждой таблице. Пример прикрепила, все очень просто, (сверху филиалы, снизу названия залов). Не один в один как на фото, просто что то подобное, можно чуть чуть покруче. Нужно выполнить очень срочно! 3-5 часов