Организовать приём по ModbusTCP от 23 ESP8266 на панель Овен СПК110

Есть контроллеры ESP8266 https://heltec.org/project/wifi-kit-8/Панель оператора СПК110[m01] с портом Ethernet: https://owen.ru/product/spk1xxESP8266 подключается к роутеру по Wi-Fi Панель оператора СПК110[m01] подключается к тому же роутеру по Ethernet кабелем.Задача панели оператора очень быстро опросить по ModbusTCP все 23 датчика на

ESP8266, каждый датчик имеет один INPUTREGISTER с функцией чтения 04,

тип данных WORD.На каждом из 23 ESP8266 организован ModbusTCP сервер, который отвечает на запросы от панели оператора СПК110[m01],

также каждый ESP8266, в данном случае модуль с OLED дисплеем(WiFi Kit

8), выводит на свой дисплей измеренное значение встроенного АЦП, это же

значение по запросу от панели оператора СПК110[m01] отсылается в формате

WORD по ModbusTCP и выводится на дисплее панели оператора СПК110[m01].Нужно максимально быстро опросить все 23 датчика и вывести значения всех

датчиков на дисплей СПК110[m01], опрос должен быть постоянный и

цикличный.Программу нужно написать как для ESP8266 так и для СПК110[m01]