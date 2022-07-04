Требуется создать электронный учебник с авторизацией, многоязычным интерфейсом и функционалом для преподавателей. Включает различные типы задач, такие как выбор ответа, ручной ввод, перетаскивание и рисование. Преподаватели смогут редактировать материалы и отслеживать результаты в реальном времени. Поддержка Windows XP и выше, разрешение экрана от 640х480.
Основы информационной безопасности
Компания Y предоставляет комплексное веб-приложение в сфере электронной коммерции Necommerce. Компания недавно столкнулась с массовой утечкой данных о своих пользователях и их покупках. “Брешь”, через которую произошла утечка, вроде как устранили.Саму разработку приложения компания Y заказывает у подрядчика (фирмы-разработчика).Поскольку своих специалистов по информационной безопасности у компании Y нет, то вас пригласили провести комплексный анализ процесса разработки и протестировать на наличие других веб-уязвимостей (деталей по найденным и исправленным уязвимостям не предоставили, поскольку “вы же профессионалы, должны проверить всё с чистого листа”).Конечно же, разработчики со стороны подрядчика также максимально пошли вам на встречу и предоставили исчерпывающую информацию о приложении, целых две ссылки на репозитории с кодом:
https://github.com/Netology-cp/sib/tree/main/Front
https://github.com/Netology-cp/sib/tree/main/BackПо словам разработчиков:
- Вся разработка ведётся в приватных репозиториях в GitHub (это легенда, для удобства мы вам предоставили открытые репозитории).
- Весь код (а также зависимости и контейнеры) регулярно проходит проверку открытыми инструментами*:
- https://github.com/
- https://detekt.dev/
- Сам код покрыт авто-тестами, включая проверку механизмов безопасности (отработка неверных логинов/паролей), которые регулярно прогоняются (при каждом push в репозиторий).
- Разработчики прекрасно знакомы с OWASP Top 10, а некоторые даже и с ASVS, и WSTG.
- Кроме того, они придерживаются строгих правил разработки и не разрешают push'ить в master без соответствующего Code Review (как минимум, двух человек) и прохождения автоматизированных проверок.
- После прохождения всех проверок автоматически собираются образы Docker и публикуются в GitHub Container Registry (для дальнейшего разворачивания в Production).
Важно: в задачу не закладывается требование “выучить” используемые в системе языки программирования, достаточно знания английского языка и умения гуглить некоторые важные моменты (например, как в том или ином языке работать с генерацией случайного набора данных или что такое CORS, CSRF и т.д.)..
Рекомендуем разложить задачу на 3 этапа:
- Планирование.
- Непосредственно выполнение работы.
- Подготовка отчётных документов по итогам.
- что вы будете проверять;
- как вы будете это проверять (инструменты, подходы, используемые нормативные документы, стандарты или руководства);
- интервальная оценка с учётом рисков (в часах);
- план сдачи работ (когда будут выполнены работы и будет готов отчёт).
- Документ (doc, odf, pdf или issue в GitHub) со скриншотами и описанием обнаруженных проблем (если они есть).
- Документ с рекомендациями (улучшения процесса, кода, подходов, применения новых практик и т.д.).
- Найдено минимум 5 проблем
- Подготовлен отчёт
- Подготовлены рекомендации по решению проблем
Заявки фрилансеров
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