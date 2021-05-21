Отдельные модули для для приложения Unity с 3D картой

Александр, добрый день! Меня зовут Кирилл, компания Vizart. Мы ищем человека для участия в проекте на постоянную основу (несколько месяцев). На данный момент сложно сказать по адресу ли я обращаюсь, т.к. в проекте присутствует некоторая специфика. Ознакомьтесь пожалуйста с прикрепленным ТЗ. Можете ли вы реализовать какие-то задачи. Бюджет есть и обсуждается. В первую очередь интересует есть ли у Вас время и компетенции.

Отдельно хочу отметить что у нас есть схожие проекты из которых можно почерпнуть ряд механик.

Спасибо.