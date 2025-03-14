Требуется разработка таблицы в Excel для прикладного ПО. Необходимо создать функциональную таблицу, которая будет удобна для работы с данными. Укажите, какие именно данные должны быть включены и какие функции таблицы должны быть реализованы.
Отладка и модификация обработки переноса Альфа 5 в БП
Нужно отладить обработку Раруса, с помощью которой переносятся данные в БП 3.0
Обработка загружает из xml документы и т.п. В процессе переноса на сервере загружается вся память 41-60 Гб и система отключается с ошибкой - "превышен максимальный расход памяти сервера"
Заявки фрилансеров
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