Отладка и модификация обработки переноса Альфа 5 в БП

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Закрыт4 заявки17 просмотров

Нужно отладить обработку Раруса, с помощью которой переносятся данные в БП 3.0

Обработка загружает из xml документы и т.п. В процессе переноса на сервере загружается вся память 41-60 Гб и система отключается с ошибкой - "превышен максимальный расход памяти сервера"

2 месяца назад
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