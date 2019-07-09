Отредактировать существующий пример

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Задача для дельфийца:

1. Скачать вот отсюда https://www.briskbard.com/index.php?lang=en&pageid=cef

  компоненты Cef4Delphi

2. Найти в демо папке проект MDI

3. Добавить в этот проект еще одну MDI-Child форму

4. Добиться правильной и логичной работы закрытия отдельных форм и закрытия всей программы.

Сейчас там глюк: когда закрывается последняя MDIChild форма, закрывается все приложение.

Кроме того - если просто добавить другую MDI форму - то начинаются различные глюки.

6 лет назад
froggy1980
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад

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