Парсер баз ETKA (VAG), Mitsubishi ASA и др

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок270 просмотров

Интересует цена на разработку парсера каталогов авто запчастей ETKA (VAG), Mitsubishi ASA в базу MySQL (все данные vin, картинки и тд).

Желательно писать на delphi, java или C++. Так же по возможности совместимость с Linux.

Исходники и инструкция предоставить

DelphiJavaLinuxMySQL
13 лет назад
Sefchov
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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