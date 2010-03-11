По следам задачи http://www.weblancer.net/projects/178768.html, надо исправить 2 запроса: 1. Исправить запрос по выборке безнальных операций - добавить информацию о контрагенте 2. Исправить запрос по выборке актов - добавить номер договора и контрагента ...
Парсер для получения данных из таблиц в PDF файлах
Нужно создать парсер работающий в режиме OLE сервера (или лучше внешней компоненты для 1С v7.7) для чтения данных из таблиц (и других полей) в PDF файлах таких как в приложении.
Заявки фрилансеров
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