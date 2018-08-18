Желательно чтобы вы были знакомы со steam. ТЗ ниже 1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку. Функционал: -выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ...
Парсер и мониторинг
Нужен парсер, подробности в файле https://yadi.sk/d/NjICJFkw3aE3hf Читайте файл, задавайте вопросы!
Парсер будет дорабатываться у автора.
Заявки фрилансеров
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