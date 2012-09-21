Парсер цен price.ru

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки156 просмотров

Задачи:

- получать в соответствие партномерам товара минимальную цену из подсвеченных желтым предложений

- исходный вид данных - столбцы партномеров (артикулов) в excel, результат работы скрипта так же нужно получить в excel в виде двух колонок - партномер-цена

- возможность добавления фирм исключений по их ID (фирмы, чьи цены в расчет не берутся)

- переключамый режим работы, когда учитываются все цены с первой страницы, а не только "желтые предложения"

13 лет назад
sergiohp
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
27 минут назад
13 лет назад
$80
3 дня
Заказывал парсер интернет каталога. Работа выполнена очень оперативно, на разработку и оптимизацию скрипта ушло меньше суток. В случае необходимости разработки других скриптов, буду обращаться еще.
Сотрудничеством остался доволен. Оплата полной предоплатой, тз составлено четко. На связи заказчик бывает часто, никаких проблем. Оценка +10!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
27 минут назад
13 лет назад

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