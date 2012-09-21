Парсер цен price.ru

Задачи:

- получать в соответствие партномерам товара минимальную цену из подсвеченных желтым предложений

- исходный вид данных - столбцы партномеров (артикулов) в excel, результат работы скрипта так же нужно получить в excel в виде двух колонок - партномер-цена

- возможность добавления фирм исключений по их ID (фирмы, чьи цены в расчет не берутся)

- переключамый режим работы, когда учитываются все цены с первой страницы, а не только "желтые предложения"