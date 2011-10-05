Сделать конвертер из xml в эксель определенной формы таблицы и обратную выгрузку в xml с корзины заказа под ucoz.
Парсинг и обработка форм сайта и др.
Нужна программа для парсинга и обработки форм с сайта и др. Подробности в ЛС.
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