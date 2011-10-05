Парсинг и обработка форм сайта и др.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок262 просмотра

Нужна программа для парсинга и обработки форм с сайта и др. Подробности в ЛС.

14 лет назад
woozywoo
Андрей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$20
3 дня
Заказчик пишет, что его аккаунт взломали. Денег не заплатил, от всего что писал отказывается. Не стоит работать с данным товарищем.

Заявки фрилансеров

knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад