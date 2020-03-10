Нужен парсер Программа должна уметь: выполнить поиск через специальное поле на сайте по заранее подготовленному списку названий из txt файла, применив, опционально,еще несколько фильтров, которые можно указать в программе и записать цены соответствующие товару, а так ...
Парсинг поисковой выдачи (yandex.ru, google.com, mail.ru, bing.com)
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Part№ 1:
Парсинг поисковой выдачи (yandex.ru, google.com,mail.ru, bing.com) по запросу «Стоматология».
Собрать: Anchor, Url, Snippet.
Дополнительно: Сохранить полученные данные в формате CSV (столбцы:поисковик, Url,Anchor,Snippet).
Результат: Файл ‘Search_Stomatology.csv’, Файл с подробным разбором кода.
Part № 2:
Переходя по Url из файла ‘Search_Stomatology.csv’.
Собрать: Содержание тега head, Url главной страницы, Description, H1, h2, h3,keywords.
Дополнительно: Сохранить полученные данные в формате CSV(столбцы: Url, Description, H1, h2, h3,Содержание тега head, keywords).
Результат: Файл ‘Data_Search_Stomatology.csv’, Файл с подробным разбором кода.
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