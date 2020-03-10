Парсинг поисковой выдачи (yandex.ru, google.com, mail.ru, bing.com)

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки445 просмотров
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Part№ 1:

Парсинг поисковой выдачи (yandex.ru, google.com,mail.ru, bing.com) по запросу «Стоматология». 

Собрать:  Anchor, Url, Snippet.

Дополнительно: Сохранить полученные данные в формате CSV (столбцы:поисковик, Url,Anchor,Snippet).

Результат: Файл ‘Search_Stomatology.csv’, Файл с подробным разбором кода.

Part № 2:

Переходя по Url из файла ‘Search_Stomatology.csv’.

Собрать: Содержание тега head, Url главной страницы, Description, H1, h2, h3,keywords.        

Дополнительно: Сохранить полученные данные в формате CSV(столбцы: Url, Description, H1, h2, h3,Содержание тега head, keywords).

Результат: Файл ‘Data_Search_Stomatology.csv’, Файл с подробным разбором кода.

4 года назад
nikolaenko284
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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