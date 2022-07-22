Вот страница - https://www.farpost.ru/zapchasti/ Вот таблица - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xoJ5VkoR062-w_4uCbSggS8yGtvocLqurlgqdwiy7t4/edit?usp=sharing, в ней 220.000 строк. К примеру, у нас в таблице есть строка, в которой "Kia Rio" и "дверь".

Переходим на фарпосте на страницу марка\модель\запчасть и видим выдачу объявлений - https://dl.dropboxusercontent.com/s/owp1jqut559rgv1/firefox_DUbHsdIQKc.png

(запрос и машину-модель в урл для гет-запроса можно сразу подставлять, трансформируя)

У этих объявлений надо спарсить:

1) превью фото

2) заголовок объявления

3) цену

В первоначальную таблицу записать эти данные к строке.

т.е. из одной такой строки будет получаться много.

парсить надо не все из выдачи, а 48 штук.

Сейчас в таблице: Марка модель категория.

В документе на выходе:

Марка модель категория заголовок объявления цена превью (картинки скачиваем).

https://dl.dropboxusercontent.com/s/tfd6qqh5mt5uw2u/EXCEL_quqaqm9FyF.png

Надо работать с прокси\капчей, потому что при большом кол-ве запросов начинает блокировать сайт.

По такой же схеме можно спарсить сайт drom.ru или авито.