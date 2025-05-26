Перехват события, вызов модального окна в AmoCRM (JS)

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт1 заявка24 просмотра

Есть стандартная сущность в AmoCRM по добавлению товара в "Счет/покупку" выглядит она так - https://s.mail.ru/p9gU/nGS8H2vvU
Она не информативна и не дает видеть данные, которые нужны. Поэтому необходимо ее отключить и вызывать свое модальное окно, ниже описание:
1. Создание кастомного модального окна:
• Разработка собственного модального окна с дополнительными параметрами для выбора товаров, включая фильтры и возможность выбора нескольких товаров.
• Интеграция окна в интерфейс amoCRM с использованием Web SDK.
2. Отключение стандартного окна:
• Переопределение стандартного поведения amoCRM для открытия модального окна при выборе товаров.
• Использование JavaScript для перехвата событий и вызова кастомного окна вместо стандартного.
3. Интеграция с API amoCRM:
• Получение списка товаров через API amoCRM для отображения в кастомном окне.
• Добавление выбранных товаров к сделке с использованием соответствующих методов API.
4. Дополнительные функции:
• Реализация фильтрации товаров по различным параметрам.
• Возможность выбора нескольких товаров и добавления их к сделке одной операцией.

AmoCRMJavaScriptPHPИнтеграция API
день назад
Давид
день в сервисе
Был
9 часов назад

Заявки фрилансеров

Рафаэль
 
26 лет
2 месяца в сервисе
Был
3 часа назад
5 отзывов(-1)
21 час назад