Потрібна консультація з експертом для роботи з сервісом CAPTIONS AI. Необхідно навчитися створювати промти для генерації відео контенту тривалістю 1-3 хвилини. Обговорення альтернативних сервісів ШІ також вітається. Тривалість консультації: 1-2 години.
Перехват события, вызов модального окна в AmoCRM (JS)
Есть стандартная сущность в AmoCRM по добавлению товара в "Счет/покупку" выглядит она так - https://s.mail.ru/p9gU/nGS8H2vvU
Она не информативна и не дает видеть данные, которые нужны. Поэтому необходимо ее отключить и вызывать свое модальное окно, ниже описание:
1. Создание кастомного модального окна:
• Разработка собственного модального окна с дополнительными параметрами для выбора товаров, включая фильтры и возможность выбора нескольких товаров.
• Интеграция окна в интерфейс amoCRM с использованием Web SDK.
2. Отключение стандартного окна:
• Переопределение стандартного поведения amoCRM для открытия модального окна при выборе товаров.
• Использование JavaScript для перехвата событий и вызова кастомного окна вместо стандартного.
3. Интеграция с API amoCRM:
• Получение списка товаров через API amoCRM для отображения в кастомном окне.
• Добавление выбранных товаров к сделке с использованием соответствующих методов API.
4. Дополнительные функции:
• Реализация фильтрации товаров по различным параметрам.
• Возможность выбора нескольких товаров и добавления их к сделке одной операцией.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокОткрытдень назад
Необходимо разработать программное обеспечение на Python для автоматизации работы с таблицами Excel. Задача включает сбор данных из множества таблиц, их обработку и автоматизацию экономических расчетов с учетом заданных условий и критериев выборки.Прикладное ПО11 заявокОткрыт2 дня назад
- $12
Виконайте проєкт, що складається з 4 завдань, пов'язаних з BigQuery та Google Analytics 4. Завдання включають написання запитів для отримання таблиць з конверсіями, а також перевірку кореляції між залученістю користувачів та покупками. Тривалість виконання - 2 дні.Прикладное ПО1 исполнительОткрыт3 дня назад
Требуется разработка лаунчера для армянского САМП проекта с функцией автозагрузки и снятием лимита на машины и скины. Возможен вариант использования другого лаунчера в качестве основы, при этом важно, чтобы конечный продукт не имел ничего общего с оригиналом. Обсуждение цены обязательно.Прикладное ПО1 заявкаОткрыт4 дня назад
- $100
Разработать программу, отображающую график работы вибротрамбовочной машины на основе модели и системы безразмерных уравнений. Необходимо провести анализ бифуркации для изучения поведения системы.Прикладное ПОнет заявокОткрыт4 дня назад
Требуется настройка CRM в Google Таблицах. Основная работа выполнена, но возникли трудности с формулами и структурой. Необходимы операции по извлечению данных из нескольких листов и построение таблиц. Задача включает большое количество формул и сложные операции.Прикладное ПО2 заявкиОткрыт6 дней назад
Требуется разработать программу для автоматической сдачи аккаунтов Steam в аренду на платформе FunPay. Программа должна обеспечивать автоматическую передачу данных арендаторам, изменение паролей по окончанию аренды и предоставление пользователям информации о времени аренды и доступных аккаунтах. Необходимо реализовать команды для получения статуса аренды и ответов на часто задаваемые вопросы.Прикладное ПО6 заявокОткрыт7 дней назад
Требуется DevOps-специалист для донастройки CI/CD и организации фича-стендов. Задачи включают совершенствование процессов доставки, настройку Nginx, управление Docker и создание функциональных сред для проекта на базе Nuxt 3 и Rails.Прикладное ПО3 заявкиОткрыт7 дней назад
Требуется специалист для создания инсталляторов для игр. Установщик должен содержать описание, возможность выбора папки для распаковки, автоустановку стороннего ПО и завершение установки. Уделите внимание каждому этапу для обеспечения удобства пользователей.Прикладное ПО2 заявкиОткрыт8 дней назад
- $3
Замовлено створення бота для гри Ukraine GTA, який автоматично керує трамваєм. Бот повинен їхати вперед, зупинятись на жовтих мітках, чекати 10 секунд, а також натискати ПКМ кожні 20 секунд, щоб обходити систему АФК.Прикладное ПО4 заявкиОткрыт8 дней назад