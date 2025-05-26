Есть стандартная сущность в AmoCRM по добавлению товара в "Счет/покупку" выглядит она так - https://s.mail.ru/p9gU/nGS8H2vvU

Она не информативна и не дает видеть данные, которые нужны. Поэтому необходимо ее отключить и вызывать свое модальное окно, ниже описание:

1. Создание кастомного модального окна:

• Разработка собственного модального окна с дополнительными параметрами для выбора товаров, включая фильтры и возможность выбора нескольких товаров.

• Интеграция окна в интерфейс amoCRM с использованием Web SDK.

2. Отключение стандартного окна:

• Переопределение стандартного поведения amoCRM для открытия модального окна при выборе товаров.

• Использование JavaScript для перехвата событий и вызова кастомного окна вместо стандартного.

3. Интеграция с API amoCRM:

• Получение списка товаров через API amoCRM для отображения в кастомном окне.

• Добавление выбранных товаров к сделке с использованием соответствующих методов API.

4. Дополнительные функции:

• Реализация фильтрации товаров по различным параметрам.

• Возможность выбора нескольких товаров и добавления их к сделке одной операцией.