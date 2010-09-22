Перенос программ без дистрибутива.

Требуется разработать программу, которая будет переносить (без дистрибутива) с компьютера на компьютер установленные в системе программы. Схема примерно следующая, пользователь запускает поиск возможных к переносу приложений, найденный список предлагается пользователю, он отмечает то, что ему нужно, далее программа создает инсталлятор (имидж), на другом компьютере программа разворачивает имидж. От программы требуется максимальная универсальность, программа должна уметь определять все пути по которым “разбросаны” файлы приложения, все записи в реестре, и уметь это повторять на новой системе с учетом возможных изменений путей и т.д.