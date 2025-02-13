Переписать небольшой участок на на WebGL

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Имеется уже готовый код блока canvas, внутри vue.js, с анимацией "частиц". Потребуется переписать на какую то библиотеку, чтобы максимально оптимизировать рендер.

Vue.jsРазработка фронтенда
2 месяца назад
guest_1736956612519
4 месяца в сервисе
Был
24 дня назад

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