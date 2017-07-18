Переписать с фортрана на C++

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Есть программа, переведенная так же с фортрана на С++ ( только с использованием компилятора GNU).  Написана на gcc потому что нужно было использовать тип данных float128 ( нужна была повышенная точность, а этот тип дает 34 доверительных знака после запятой).

Переписаная прога имеет фиговое качество и кое-где неправильно считает даже. 

Нужно переписать ее с фартрана с использованием данного типа (float 128)

Мне все равно, на каком языке, лишь бы сохранились 34 знака точности... а это может gcc с библиотекой quadmath

Цель работы-получение повышенной точности, всякие long double не подходят.

Сам код не сложный, тот же самый метод Гаусса,только плюс Метод Ньютона еще. В приложении исходники.

7 лет назад
tim-viktorov
Тимофей 
34 годаРоссия
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user1010110101
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