Переписать с фортрана на C++

Есть программа, переведенная так же с фортрана на С++ ( только с использованием компилятора GNU). Написана на gcc потому что нужно было использовать тип данных float128 ( нужна была повышенная точность, а этот тип дает 34 доверительных знака после запятой).

Переписаная прога имеет фиговое качество и кое-где неправильно считает даже.

Нужно переписать ее с фартрана с использованием данного типа (float 128)

Мне все равно, на каком языке, лишь бы сохранились 34 знака точности... а это может gcc с библиотекой quadmath

Цель работы-получение повышенной точности, всякие long double не подходят.

Сам код не сложный, тот же самый метод Гаусса,только плюс Метод Ньютона еще. В приложении исходники.