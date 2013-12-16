Переписать учебник

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок158 просмотров

Требуется переписать учебник на ToolBook любым языком программирования.

Сроки и стоимость в ЛС.

11 лет назад
ks-fan
33 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужна программа под windows - сроки не горят

    Все привет! Нужна программа, в которую будут добавляться рисунки и на этих рисунках можно будет делать простые пометки маркером + написать какой-то текст. После чего рисунок будет заливаться на хостинг по фтп ...

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тестовая программа

    Концепт. На экран монитора выводится заранее заготовленная последовательность графических изображений, одновременно с этим, через Sound Blaster, пишется звуковой сигнал от двух специальных внешних датчиков (опорным и сигнальным). Необходимо рассчитать статистическим критерием (Стьюдента и ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 2 парсера

    Требуется 2 парсера по готовым ссылкам. Один с прокси. _____________________________________________________________________________________ Ну что еще написать для веса. Нужны данные с сайтов в подправленном ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Даунлоудер/инсталер, аналог profitraf.ru

    Ищем программиста, команду программистов, которая разработает EXE модуль "даунлоудер + установщик". Модуль должен уметь скачивать файл и производить установку дополнительного ПО. Что-то вроде profitraf.ru/, но с расширенными возможностями. Нужно создать конструктор для ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Быстрое преобразование фурье

    Программа обработки звуковых файлов. На вход программы подается звуковой файл, программа осуществляет БПФ преобразование, выделяя три компоненты: 1. Частоту. 2. Амплитуду . 3. Фазу. Из ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Игра Пятнашки: поиск решения

    Реализация нахождения в игре http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8 наименьшего количество перестановок. На прямоугольном игровом поле величины 2 x 3 (2 ряда, 3 столбца) размещены числа 1, 2, 3, 4, 5, каждое число в одном ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Виджет для Смарт ТВ Самсунг

    Мы – провайдер. Суть задачи – получать наше IPTV прямо на телевизор по мультикасту. Нужно написать виджет с нуля, либо адаптировать существующий. Оплата вебмани, киви кошелек. Предоплата или СБР.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад